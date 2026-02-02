Milan Mateta è solo l' ultimo | da Biabiany a Pubill quanti acquisti saltati dal dottore

Il mercato del Milan si complica ancora una volta: l’ultimo nome sulla lista, l’attaccante francocongolese Mateta, rischia di sfumare a causa di problemi fisici. Non è il primo caso: da Biabiany a Pubill, diversi acquisti sono saltati per infortuni o questioni di forma. La società rossonera si trova a dover fare i conti con queste difficoltà, che rallentano le trattative e complicano le strategie di rafforzamento.

Ci sono trattative che possono saltare anche a causa di un ginocchio malmesso. È l’ultimo caso che riguarda Jean-Philippe Mateta - in rotta col Crystal Palace -, sul quale il Milan ha deciso di fare un passo indietro nonostante il via libera del giocatore e un’intesa di massima col club inglese per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Alla base della rinuncia ci sono una serie di perplessità legate alle condizioni fisiche dell’attaccante francese. Mateta non ha superato il test di visite finale a cui è stato sottoposto da un medico del Milan, il dottor Mazzoni, arrivato in mattinata a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

