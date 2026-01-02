Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

La sessione invernale del calciomercato 2026 è ora aperta. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, lavora per rinforzare la rosa con nuovi acquisti e gestire eventuali cessioni. Segui le ultime notizie, i rumors e le novità ufficiali per rimanere aggiornato sulle strategie di mercato dei rossoneri.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri.

Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it

Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo - L’arrivo di Fullkrug apre scenari nuovi in attacco, mentre il futuro di Nkunku resta incerto nonostante la doppietta col Verona. sport.sky.it

CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER…

#Kim colpo di #calciomercato perfetto per il #Milan. Ecco cosa vuole il difensore #SempreMilan x.com

#calciomercato #Milan, #Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuni #SempreMilan - facebook.com facebook

