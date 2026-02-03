Falsissimo sparito dai social l’annuncio misterioso dell’imitatore di Corona L’avvocato dell’ex paparazzo al podcast Gurulandia | ecco quando

Fabrizio Corona scompare dai social. Dopo la decisione di Meta di eliminare i suoi profili, l’ex paparazzo potrebbe tornare a comunicare, ma per ora il suo account resta misteriosamente sparito. L’attenzione resta alta su cosa accadrà nei prossimi giorni.

Fabrizio Corona non si ferma. Dopo la decisione di Meta di far sparire i suoi profili da tutte le piattaforme del gruppo, l’ex agente fotografico potrebbe presto tornare a dire la sua. Nelle scorse ore sono stati eliminati tutti i profili social riconducibili a Corona e al suo progetto Falsissimo. Una rimozione su larga scala che ha coinvolto Instagram, ma anche altre piattaforme, come TikTok e YouTube. Ma la risposta del diretto interessato potrebbe arrivare domani, mercoledì 4 febbraio. Il podcast Gurulandia, dove Corona era stato ospite in passato, ha annunciato una puntata speciale in programma domani sera alle 21 con l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Corona.🔗 Leggi su Open.online

Falsissimo: in fase di montaggio alle 4 del mattino Corona promette scandali in Mediaset, ancoraaa

