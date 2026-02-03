Fabrizio Corona sparito dai social | chiuso Instagram dopo Falsissimo

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social, incluso Instagram, poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo. In queste ore, i follower si chiedono cosa sia successo. Corona è sparito dai social senza nessun avviso, lasciando tutti sorpresi. Finora non ci sono spiegazioni ufficiali, e le ipotesi si moltiplicano.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio I profili dell’ex re dei paparazzi offline subito dopo la pubblicazione dell’ultima puntata del podcast: tutte le ipotesi A poche ore dall’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, i profili social di Fabrizio Corona risultano inaccessibili. L’ex re dei paparazzi è sparito dai radar digitali senza alcun preavviso, lasciando fan e media interdetti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di Falsissimo

