Fabrizio Corona sparito dai social | chiuso Instagram dopo Falsissimo

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social, incluso Instagram, poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo. In queste ore, i follower si chiedono cosa sia successo. Corona è sparito dai social senza nessun avviso, lasciando tutti sorpresi. Finora non ci sono spiegazioni ufficiali, e le ipotesi si moltiplicano.

A poche ore dall'ultima puntata del suo podcast Falsissimo, i profili social di Fabrizio Corona risultano inaccessibili. L'ex re dei paparazzi è sparito dai radar digitali senza alcun preavviso, lasciando fan e media interdetti.

