Allarme Inps crescita record degli assegni di disoccupazione nel 2024

Ogni giorno nuovi dati smontano la propaganda meloniana sulla crescita, sui salari e sull’occupazione. Ieri è toccato all’Inps. Nel 2024 il numero di trattamenti di Naspi, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso l’occupazione, è stato pari a 2.095.615 con un aumento del 6,5% sull’anno precedente. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sulle politiche occupazionali secondo il quale si è registrato un incremento dei trattamenti dell’8,1% per i maschi e del 5,1% per le donne. Rapporto Inps: record sui beneficiari di disoccupazione nel 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Allarme Inps, crescita record degli assegni di disoccupazione nel 2024

