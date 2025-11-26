Allarme Inps crescita record degli assegni di disoccupazione nel 2024

Lanotiziagiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno nuovi dati smontano la propaganda meloniana sulla crescita, sui salari e sull’occupazione. Ieri è toccato all’Inps. Nel 2024 il numero di trattamenti di Naspi, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso l’occupazione, è stato pari a 2.095.615 con un aumento del 6,5% sull’anno precedente. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sulle politiche occupazionali secondo il quale si è registrato un incremento dei trattamenti dell’8,1% per i maschi e del 5,1% per le donne. Rapporto Inps: record sui beneficiari di disoccupazione nel 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

allarme inps crescita record degli assegni di disoccupazione nel 2024

© Lanotiziagiornale.it - Allarme Inps, crescita record degli assegni di disoccupazione nel 2024

Argomenti simili trattati di recente

Cassa integrazione, in Basilicata: è record - La Uil lancia l’allarme sulla crescita della cassa integrazione in Basilicata giunta a livelli record con quasi 23 milioni di ore erogate ... Da quotidianodelsud.it

Inps, allarme pensioni per circa 550mila iscritti alla gestione separata. I dati - Designer, esperti informatici, interpreti, insegnanti di pilates e yoga, wedding planner e consulenti finanziari: è formato da questi e altri profili di lavoratori autonomi il plotone dei quasi 550 ... tg24.sky.it scrive

allarme inps crescita recordAllarme Bce sulla crescita: “Europa a due velocità, Italia e Germania ferme” - I dati del Pil del terzo trimestre mostrano che altri Paesi, come Spagna e Olanda, reagiscono meglio alla frenata dell’economia ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Inps Crescita Record