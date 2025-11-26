Superbonus grillini ad Avellino incassavano anche i morti | truffa per 1,5 miliardi 14 persone indagate

Ricostruito dalla Guardia di finanza un sistema per il conseguimento fraudolento di contributi statali relativi ai superbonus edilizi, di grillina memoria. Il valore dei crediti fittizi scoperti ammonta a oltre un miliardo e mezzo di euro. In particolare i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino hanno eseguito un provvedimento del gip del Tribunale di Avellino che ha disposto l’applicazione di 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e auto riciclaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

