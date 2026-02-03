Fabrizio Corona svela ambizioni politiche | nel 2027 potrebbe entrare in campo con un progetto nuovo per il Paese

Fabrizio Corona ha annunciato di voler entrare in politica entro il 2027. L’ex paparazzo, ormai volto noto del mondo mediatico, ha spiegato di avere un progetto nuovo per il Paese e di essere pronto a scendere in campo. La notizia ha già fatto discutere, tra chi lo sostiene e chi lo critica.

Fabrizio Corona, ex paparazzo diventato figura centrale del dibattito mediatico e culturale italiano, ha annunciato con decisione la sua possibile entrata in politica entro il 2027. L’annuncio, fatto durante una cena a San Benedetto del Tronto con l’avvocato Cofanelli e ripreso dai microfoni di Cronache Maceratesi, non è un’idea improvvisata ma il frutto di un percorso riflettuto. Il 51enne ha dichiarato di stare seriamente valutando la fondazione di un movimento politico, con l’obiettivo di candidarsi alle prossime elezioni politiche. Non si tratta di una semplice provocazione: ha parlato di “una valanga di voti”, mostrando una certa sicurezza nel potenziale di successo del suo progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

