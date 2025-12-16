Fabrizio Corona svela il Sistema Signorini | C’è un prezzo per entrare al Grande Fratello E cita Antonio Medugno

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione, questa volta criticando duramente Alfonso Signorini e il sistema del Grande Fratello. In un’intervista, Corona svela dettagli sul “Sistema Signorini” e il costo per entrare nel reality, citando anche Antonio Medugno. La sua dichiarazione continua a suscitare discussioni nel mondo dello spettacolo.

© Cultweb.it - Fabrizio Corona svela il Sistema Signorini: “C’è un prezzo per entrare al Grande Fratello”. E cita Antonio Medugno Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Questa volta l’ex re dei paparazzi ha puntato il dito contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e direttore della rivista Chi. Le accuse? Davvero pesanti. Nel nuovo episodio del suo format web “Falsissimo”, pubblicato lunedì 15 dicembre con il titolo “Il prezzo del successo”, Corona ha rivelato quello che definisce un vero e proprio meccanismo nascosto dietro le quinte del reality più famoso d’Italia. Secondo le sue parole, per entrare nella Casa più spiata d’Italia non basterebbe talento o popolarità: ci sarebbe un “prezzo” da pagare, fatto di rapporti intimi con il conduttore. Cultweb.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. FALSISSIMO EP 18 - VIOLENZA E POTERE Video FALSISSIMO EP 18 - VIOLENZA E POTERE Video FALSISSIMO EP 18 - VIOLENZA E POTERE “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini a “Falsissimo”. Il conduttore del GF al momento non commenta - L'ex paparazzo lancia gravi accuse al conduttore del GF, parlando di un presunto "sistema Signorini" per la selezione dei concorrenti ... ilfattoquotidiano.it

