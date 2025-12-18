Nuove polemiche scuotono il panorama televisivo italiano, con Fabrizio Corona che denuncia un presunto sistema gestito da Alfonso Signorini per favorire l’ingresso nel GF. La vicenda sta attirando l’attenzione di pubblico e media, alimentando un acceso dibattito sulla trasparenza e le dinamiche dietro le quinte dei reality. Un caso che promette di avere ripercussioni durature nel mondo dello spettacolo.

© Screenworld.it - Scandalo GF: Fabrizio Corona denuncia il presunto sistema di Alfonso Signorini per entrare nel reality

Il mondo della televisione italiana si trova nuovamente sotto i riflettori per una vicenda che promette di far discutere a lungo. Fabrizio Corona, nell’ultima puntata del suo programma YouTube Falsissimo, ha lanciato accuse pesantissime contro Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello. Secondo l’ex Re dei Paparazzi, esisterebbe un vero e proprio sistema attraverso il quale aspiranti concorrenti del reality show più seguito d’Italia avrebbero dovuto sottostare a richieste di natura sessuale per ottenere l’ambito ingresso nella casa più spiata del paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

