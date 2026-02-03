Fabrizio Corona è sparito nel nulla. Nel giro di poche ore, ha eliminato i social e non si trova più traccia di lui online. La sua assenza fa più rumore di mille post, lasciando tutti a chiedersi cosa sia successo e se sia la fine di tutto.

Un’assenza che fa rumore più di mille post. Nel giro di poche ore, Fabrizio Corona è sparito dai radar digitali, lasciando dietro di sé solo interrogativi e supposizioni. Nessun annuncio, nessuna spiegazione ufficiale, solo profili irraggiungibili e un silenzio improvviso che ha colto di sorpresa anche chi lo seguiva quotidianamente. Considerando l’attività frenetica degli ultimi giorni, la sua sparizione online ha inevitabilmente acceso il dibattito: stop imposto o scelta obbligata? Bye bye Fabrizio Corona: i suoi social sono stati rimossi. I profili social riconducibili a Fabrizio Corona risultano al momento non accessibili, a partire da Instagram, dove compare l’avviso di pagina rimossa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fabrizio Corona scomparso nel nulla, che succede? Social eliminati, non c’è traccia di Falsissimo: è la fine di tutto?

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fabrizio Corona scomparso nel nulla, che succede Social eliminati, non c’è traccia di Falsissimo

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Samira Lui sparita dai social prima delle accuse di Corona: cosa sta succedendo; Claudio Lippi in Terapia Intensiva Chiama Corona: ecco cosa è successo; Chi sono e cosa fanno la moglie e le figlie di Claudio Lippi: tutto su Kerima, Federica e Lenni; Davide Borgione morto in bici a 19 anni, derubato del portafogli mentre era in fin di vita sull'asfalto.

Fabrizio Corona scomparso nel nulla, che succede? Social eliminati, non c’è traccia di Falsissimo: è la fine di tutto?Notizia dell'ultim'ora: Fabrizio Corona è sparito nel nulla. Non c'è più traccia di lui, dei suoi social e di Falsissimo: che succede? donnapop.it

Fabrizio Corona e Falsissimo scompaiono da Instagram: cosa sta succedendoI profili social dell’ex Re dei paparazzi e del suo programma web sono letteralmente spariti senza lasciare traccia: scopriamo cosa sta accadendo. libero.it

I profili social di Fabrizio Corona sono stati chiusi. Meta, proprietaria di Instagram, li ha disattivati dopo la diffida dei legali di Alfonso Signorini, ribadita ieri ai colossi del web a rimuovere e non pubblicare "ulteriori contenuti diffamatori" sul conduttore. L'articolo x.com

Fabrizio Corona è irraggiungibile:https://fanpa.ge/sHpdx - facebook.com facebook