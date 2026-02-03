Fabrizio Corona è sparito nel nulla. I suoi profili social sono stati disattivati da Meta, la società che gestisce Instagram, poco dopo una diffida legale di Alfonso Signorini. Corona non risponde al telefono e non si trova da nessuna parte. La situazione resta avvolta nel mistero.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati improvvisamente disattivati da Meta, la società proprietaria di Instagram, in seguito a una diffida legale presentata dai legali di Alfonso Signorini. Il provvedimento, confermato ieri, stabilisce che non siano più pubblicati o ripubblicati contenuti diffamatori nei confronti del conduttore televisivo. La chiusura riguarda sia l’ account personale di Corona sia il profilo del suo format Falsissimo, noto per rivelare retroscena del mondo dello spettacolo e dei reality. La misura è stata presa a seguito di una diffida ribadita dai legali di Signorini ai colossi del web, tra cui Meta e Google, per rimuovere definitivamente contenuti considerati lesivi della reputazione del giornalista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fabrizio Corona sparito nel nulla! Cosa succede: "È irraggiungibile"

La recente disputa legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona ha raggiunto un momento importante, con Signorini che ottiene un primo risultato favorevole.

