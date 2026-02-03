Fabrizio Corona ripubblica Falsissimo contro Mediaset e Signorini | nuovo attacco a Gerry Scotti

Fabrizio Corona torna a mettere online la puntata “Il prezzo del successo” nonostante le diffide e l’ordinanza del Tribunale di Milano. Questa volta lancia un nuovo attacco contro Mediaset e Signorini, puntando il dito contro Gerry Scotti. Corona ha deciso di ripubblicare il video su alcune piattaforme, sfidando ancora le restrizioni e alimentando le polemiche. La questione resta calda e il suo gesto alimenta le discussioni sul limite tra libertà di espressione e rispetto delle decisioni giudiziarie.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Nonostante le diffide e l’ordinanza del Tribunale di Milano, Corona rimette online la puntata “Il prezzo del successo”. Tra accuse, contenuti riservati agli abbonati e un presunto escamotage per aggirare il divieto. Fabrizio Corona ha ripubblicato nella serata di oggi sul suo canale YouTube Falsissimo la puntata contestata dedicata ad alcuni volti di Mediaset, con particolare riferimento ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Fabrizio Corona ha ripubblicato oggi sul suo canale YouTube l’ultima puntata di “Falsissimo”, dove attacca Mediaset e Signorini.

Fabrizio Corona torna a pubblicare un nuovo episodio di “Falsissimo” su YouTube, sfidando apertamente Gerry Scotti e le regole della legge.

Fabrizio Corona pronto a sfidare Mediaset, Alfonso Signorini e tanti altri

Argomenti discussi: Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo rimossa dopo l'esposto di Mediaset; Fabrizio Corona, dopo la diffida di Mediaset cancellata l’ultima puntata di Falsissimo; Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose gravi; Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l'attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto.

Fabrizio Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo con nuove rivelazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry ScottiFabrizio Corona ha ricaricato su YouTube la puntata di Falsissimo nonostante il divieto e punta il dito contro Mediaset, Signorini e Scotti con nuove accuse ... alfemminile.com

Fabrizio Corona e Falsissimo scompaiono da Instagram: cosa sta succedendoI profili social dell’ex Re dei paparazzi e del suo programma web sono letteralmente spariti senza lasciare traccia: scopriamo cosa sta accadendo. libero.it

I profili su Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati oscurati da Meta “per violazioni multiple degli Standard della community”, ha fatto sapere un portavoce. “É un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’I - facebook.com facebook

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo un'azione legale di Mediaset. Il legale: "Censura impressionante" x.com