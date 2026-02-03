Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini | l’attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto

Fabrizio Corona ha ripubblicato oggi sul suo canale YouTube l’ultima puntata di “Falsissimo”, dove attacca Mediaset e Signorini. Nel video, Corona mostra anche come alcuni ex concorrenti abbiano aggirato il divieto di partecipare a programmi televisivi, puntando il dito contro alcuni volti noti, tra cui Gerry Scotti. L’episodio ha già fatto discutere sui social e alimenta ancora di più la polemica tra l’ex paparazzo e la televisione.

Fabrizio Corona ha ricaricato stasera sul suo canale YouTube “Falsissimo” l’episodio che prende di mira alcuni volti noti delle trasmissioni Mediaset, con particolare riferimento ad Alfonso Signorini. La mossa arriva nonostante le diffide legali, le denunce presentate e un provvedimento del Tribunale civile di Milano, come riporta l’ANSA. L’ex agente fotografico aveva annunciato il rilancio della puntata attraverso diversi post e video sui social. Il nuovo upload è stato intitolato “Il prezzo del successo – parte nuova finale” e all’inizio Corona ha specificato: «Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate».🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

Questa sera, in una nuova puntata di Falsissimo, Corona promette di mostrare 40 minuti di contenuti inediti.

Caso Signorini ESPLODE: Corona Attacca Gerry Scotti + De Filippi | Anche Loro Coinvolti | Mediaset

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, dopo la diffida di Mediaset cancellata l’ultima puntata di Falsissimo; Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose gravi; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo: record di visualizzazioni per la nuova puntata.

