Fabrizio Corona rimossi profili social e canale Youtube caso senza precedenti ecco perchè

Fabrizio Corona ha cancellato i suoi profili social e il canale YouTube. Da questa mattina, l’account Instagram dell’ex agente fotografico non si trova più. Corona, che usava i social per condividere i suoi video e attaccare Mediaset e personaggi come Signorini, ha deciso di fare piazza pulita di tutto. Un caso senza precedenti nel mondo dello spettacolo e dei social network.

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube.

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Social rimossi a Corona, scontro su business digitale e libertà; Corona furioso: bloccato Falsissimo su Signorini, ora punta a Mediaset; VIDEO | Fabrizio Corona dopo lo stop a Falsissimo annuncia il ricorso: Io non mi fermo; Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio Corona.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

Caso Signorini, Meta rimuove i profili di Fabrizio Corona e FalsissimoI profili social di Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono stati oscurati da Meta, con una decisione arrivata dopo diffide e denunce legate alle puntate contro Alfonso Signorini e Mediaset. L ... alfemminile.com

Gli account ufficiali di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Meta per violazioni degli Standard della community. Quando potrebbe tornare sui social - facebook.com facebook

Sono stati rimossi i profili social di #FabrizioCorona x.com