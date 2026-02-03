Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social. Da questa mattina, non sono più accessibili. L’ex paparazzo ha deciso di eliminare le sue pagine, lasciando i follower senza aggiornamenti. La decisione arriva a pochi giorni di distanza da alcune polemiche legate al caso Signorini. Corona non ha ancora spiegato i motivi ufficiali, ma la scelta ha già fatto discutere sui social.

Milano, 3 febbraio 2026 – Da questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili. Sono stati rimossi. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line “Falsissimo” con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Non solo. Google ha tolto tutti i contenuti del format Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram. Rimosso, infine, anche quello su TikTok. La dichiarazione di Meta. "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social

