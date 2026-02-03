Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset | C'è una terza denuncia contro Signorini

Fabrizio Corona non molla e torna in scena dopo lo stop di Mediaset. Questa volta, l’ex paparazzo pubblica un nuovo episodio di Falsissimo, in cui mostra chat tra Medugno e Piscopo, una telefonata con Bernardini de Pace e rivela di avere una terza denuncia contro Signorini. Corona sembra intenzionato a continuare la sua battaglia, nonostante le difficoltà.

Fabrizio Corona non si ferma dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia Falsissimo con un nuovo episodio in cui mostra le chat tra Medugno e Piscopo, la telefonata con Bernardini de Pace e annuncia l'esistenza di un terzo denunciante contro Signorini.

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

