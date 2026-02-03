Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset | C'è una terza denuncia contro Signorini

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona non molla e torna in scena dopo lo stop di Mediaset. Questa volta, l’ex paparazzo pubblica un nuovo episodio di Falsissimo, in cui mostra chat tra Medugno e Piscopo, una telefonata con Bernardini de Pace e rivela di avere una terza denuncia contro Signorini. Corona sembra intenzionato a continuare la sua battaglia, nonostante le difficoltà.

