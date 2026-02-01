Fabrizio Corona rilancia Falsissimo dopo il blocco da Mediaset | Fuori domani con 30 minuti inediti

Fabrizio Corona torna in tv. Dopo il blocco di Mediaset, annuncia che domani andrà in onda una nuova puntata di Falsissimo, con 30 minuti di contenuto inedito. Corona ha deciso di ripartire subito, senza lasciar perdere, e la sua trasmissione sarà disponibile di nuovo in prima serata.

Fabrizio Corona ha annunciato che domani, lunedì 2 febbraio, rilancerà la puntata di Falsissimo dopo il blocco da Mediaset per violazione di copyright. "Fuori domani con 30 minuti inediti", le parole dell'ex re dei paparazzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver diffuso informazioni false e di danneggiare l’immagine dell’azienda.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: questa volta a spostare l’attenzione non sono le sue parole o azioni, ma una battaglia tra le sue pubblicazioni online e i giganti del web.

Fabrizio Corona pronto a sfidare Mediaset, Alfonso Signorini e tanti altri

Fabrizio Corona sfida il giudice e rilancia Falsissimo: stasera parla di Mediaset e dei Berlusconi (VIDEO)Dopo lo stop imposto su Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi annuncia una nuova puntata e attacca: Se passa questo principio non siamo più in una democrazia ... giornalelavoce.it

#LudmillaRadchenko pubblica la storia che vedete dove spiega che lei e le altre ex letterine con cui ha lavorato, da #IlaryBlasi a #SilviaToffanin a #AlessiaFabiani, si sono ritrovate dopo lo scandalo fatto scoppiare da Fabrizio Corona. Tutte unite a difendere # - facebook.com facebook

L’ultima puntata di «Falsissimo», il programma di Fabrizio Corona, è stata rimossa da YouTube x.com