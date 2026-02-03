fabrizio corona meta interviene e gli disattiva i profili social

Fabrizio Corona si è visto disattivare il profilo Instagram da Meta, poco dopo aver pubblicato un’altra puntata di Falsissimo. L’ex paparazzo aveva appena condiviso contenuti sul suo account, ma poco dopo l’intervento di Meta ha deciso di sospenderlo. Corona si trova ora senza il suo principale canale social, in un momento in cui era tornato a far parlare di sé.

Dopo la pubblicazione di un'altra puntata di Falsissimo, è stato disattivato il profilo Instagram di Fabrizio Corona. Meta ha chiarito che l'ex re dei paparazzi non ha rispetto la policy prevista Questa mattina l’amara scoperta per Fabrizio Corona: il suo profilo Instagram è stato disattivato e, poco dopo, anche quello Facebook. L’ex re dei paparazzi vantava milioni di followers e tramite i suoi social pubblicizzava Falsissimo, poi disponibile su Youtube: metà parte gratuita e metà in abbonamento. Recentemente Mediaset ha chiesto alla dda l’intervento per il blocco dei suoi profili social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fabrizio Corona non ha più profili social.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

