Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram sarebbe provato dalle accuse di Fabrizio Corona
Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram. A due settimane dalla puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona lo ha accusato di intrattenere rapporti con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, il conduttore e giornalista ha scelto di prendere le distanze dai social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Signorini, Mediaset sceglie ancora il silenzio: gli scenari sul futuro del conduttore del GF; Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: Ho avvisato i miei legali; Fabrizio Corona indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini; Signorini è entrato in bagno nudo mentre facevo la doccia, un bacio a stampo rubato a forza: il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo. Anche Gabriele Parpiglia querela Corona.
Ci sarebbe anche Gianluca Costantino tra gli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” che avrebbero scambiato dei messaggi con Alfonso Signorini. È stato lui stesso a raccontare sui social la propria versione dei fatti dopo aver letto illazioni sul proprio conto. - facebook.com facebook
Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione x.com
