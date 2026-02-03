Fabrizio Corona torna al centro del dibattito dopo il blocco dei suoi profili social. Le piattaforme hanno rimosso i contenuti del suo format “Falsissimo”, scatenando reazioni contrastanti tra amici e detrattori. Siffredi si schiera a suo favore, mentre Selvaggia Lucarelli critica la decisione, alimentando una discussione che coinvolge l’intero mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Lo stop che fa discutere. Il blocco dei profili social di Fabrizio Corona e la rimozione dei contenuti del format online “Falsissimo” hanno generato una serie di reazioni nel mondo dello spettacolo e dell’informazione, tra posizioni a favore e critiche alla decisione delle piattaforme digitali. Il blocco dei profili e la rimozione dei contenuti. A poco meno di due mesi dall’inizio della controversia scatenata dalle dichiarazioni e dai contenuti pubblicati da Fabrizio Corona, i principali colossi del web hanno chiuso i suoi account e rimosso i video ancora disponibili online. Google ha eliminato i contenuti del format “ Falsissimo ” da YouTube, mentre Meta ha chiuso tre profili Instagram, quello personale di Corona e due legati alla trasmissione online, che nel tempo aveva accumulato milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fabrizio Corona, il blocco dei social infiamma il dibattito: Siffredi con lui, la posizione di Selvaggia Lucarelli

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura contro Fabrizio Corona, chiedendo il blocco dei suoi account social e del cellulare.

Selvaggia Lucarelli critica la recente docuserie di Fabrizio Corona su Netflix, definendola

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: Tornerà tutto come prima. Cosa farà stasera; Fabrizio Corona dopo il blocco dei video su Signorini: Non mi fermo. Se oggi zittiscono me, domani zittiscono voi; Corona risponde al giudice: ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su Signorini; Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose gravi.

Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: Tornerà tutto come prima. Cosa farà staseraNonostante i divieti e l’oscuramento delle ultime puntate di Falsissimo, Corona ha annunciato che rimetterà online l’ultima puntata con nuovi dettagli. libero.it

Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose graviDopo il blocco di Mediaset, Fabrizio Corona rilancia Falsissimo: in arrivo l’ultima puntata con nuovi contenuti ... dilei.it

“Mai a letto con Raoul Bova”. Cristiano Cucchini rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona e smonta un gossip che circola da oltre trent’anni. Tra ricordi degli anni ’90, successi improvvisi e voci mai spente, la sua versione è netta. - facebook.com facebook

Sono stati rimossi i profili social di #FabrizioCorona x.com