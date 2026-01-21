Fabrizio Corona | Mediaset lo denuncia e chiede il blocco dei social e del cellulare

Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura contro Fabrizio Corona, chiedendo il blocco dei suoi account social e del cellulare. La decisione arriva dopo le recenti accuse rivolte a Signorini e ai Berlusconi nel contesto del programma 'Falsissimo'. La richiesta mira a limitare la diffusione di contenuti considerati dannosi, evidenziando l’attenzione dell’azienda sulla tutela della propria immagine e sulla responsabilità digitale.

Mediaset passa alle maniere forti: dopo le accuse a Signorini e ai Berlusconi nel format 'Falsissimo', il Biscione chiede alla Procura di togliere social e smartphone a Corona. Nuova tempesta giudiziaria per Fabrizio Corona. Mediaset ha rotto gli indugi presentando un esposto formale alla Procura di Milano. L'accusa è pesante: diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di alcuni dei suoi volti più rappresentativi. L'esposto di Mediaset: le accuse di diffamazione e minacce Al centro del conflitto ci sono le dichiarazioni rilasciate da Corona durante il suo format online Falsissimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Fabrizio Corona e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 17/12/2025

Fabrizio Corona sfida Mediaset e Signorini: Ormai è guerra, dirò tutta la verità. Mi dovete sparare per…Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite ... iltempo.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona, la replica dell’ex paparazzo: Ormai è guerra, per fermarmi dovete spararmiLa denuncia di Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona non scuote più di tanto l’ex paparazzo, anzi. Corona, infatti, ha reagito con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui ha scritt ... tpi.it

