Selvaggia Lucarelli critica la recente docuserie di Fabrizio Corona su Netflix, definendola

Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: "Falsissima e un flop globale". La giornalista attacca su tutto, dai 793mila euro di tax credit a quello che mostra su carcere e droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini

Leggi anche: Filippo Magnini polemico: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”, Selvaggia Lucarelli replica: “Ma chi se l’è filata”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zelig riunisce i comici: la festa segreta che svela retroscena e vecchie rivalità.

Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima” - Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: “Falsissima e un flop globale”. fanpage.it