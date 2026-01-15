Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona | La serie Netflix è falsissima

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli critica la recente docuserie di Fabrizio Corona su Netflix, definendola

Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: "Falsissima e un flop globale". La giornalista attacca su tutto, dai 793mila euro di tax credit a quello che mostra su carcere e droga. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini

Leggi anche: Filippo Magnini polemico: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”, Selvaggia Lucarelli replica: “Ma chi se l’è filata”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zelig riunisce i comici: la festa segreta che svela retroscena e vecchie rivalità.

selvaggia lucarelli smonta fabrizioSelvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima” - Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: “Falsissima e un flop globale”. fanpage.it

Selvaggia Lucarelli parla di Pierpaolo Pretelli travolto dal Caso Signorini: "È traumatizzato" - Il cosiddetto “Caso Signorini”, esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, continua a produrre onde d’urto sempre più forti. comingsoon.it

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Video ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.