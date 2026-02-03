I profili social di Fabrizio Corona sono scomparsi. Ieri sera aveva pubblicato una nuova puntata di Falsissimo, ma questa mattina l’account Instagram risulta completamente irraggiungibile. La pagina è stata rimossa senza spiegazioni, lasciando i follower senza accesso ai contenuti dell’ex re dei paparazzi.

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata “rimossa”. Negli spazi social a lui riconducibili, l’ex re dei paparazzi rilanciava alcuni spezzoni di Falsissimo, il suo programma Youtube, e in particolare le ultime puntate con al centro dichiarazioni su Mediaset e su Alfonso Signorini, compresa quella messa online ieri sera, nella quale Corona è tornato a parlare del “sistema Signorini”. La rimozione non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale, ma potrebbe essere legata alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o ad un’azione autonoma dei colossi del web, tra cui Meta, dopo denunce e diffide arrivate per contenuti diffamatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili. Ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato la nuova puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona ha improvvisamente cancellato i suoi profili Instagram.

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

