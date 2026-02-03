Fabrizio Corona si ritrova nel mirino della procura di Milano. Dopo la decisione di rimuovere i suoi profili social, sono arrivate oltre 40 querele contro di lui. Milo Infante rivela che quattro pm stanno lavorando sul caso, evidenziando la complessità delle accuse. Corona rischia di dover rispondere di molteplici reati, mentre le autorità continuano a indagare sui suoi comportamenti online.

Il conduttore del programma Rai Ore 14, Milo Infante, ha dichiarato che nella sola procura di Milano sarebbero state depositate 40 querele a carico di Fabrizio Corona. Ai casi che lo riguardano, che includerebbero anche altri reati oltre a quelli per cui ha ricevuto querela. Nelle ultime ore Meta aveva oscurato i profili di Corona dalle proprie piattaforme. La frecciata di Infante a Corona Nella puntata del 3 febbraio del 2026 del programma Rai Ore 14, il conduttore Milo Infante ha rivelato un dettaglio sulla situazione legale di Fabrizio Corona. La discussione, in trasmissione, è partita dalla notizia dell’oscuramento dei profili di Corona dalle piattaforme di Meta per un intervento dell’azienda stessa, che ha rilevato numerose violazioni delle regole delle piattaforme stesse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona e i profili social rimossi, stoccata di Milo Infante: "Solo a Milano 40 querele contro di lui"

Approfondimenti su Fabrizio Corona

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Caso Corona-Signorini, l'Agcom indaga su Falsissimo per il codice di condotta degli influenceer; Un giudice ha ordinato a Fabrizio Corona di non pubblicare nuovi contenuti su Alfonso Signorini e di rimuovere quelli già online.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

Fabrizio Corona, il legale a Maschio Selvaggio: Azioni legali scatenateFabrizio sta benissimo, è carico a mille e queste iniziative lo motivano ulteriormente. A parlare è Ivano Chiesa, ... iltempo.it

Gli account ufficiali di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Meta per violazioni degli Standard della community. Quando potrebbe tornare sui social - facebook.com facebook

Sono stati rimossi i profili social di #FabrizioCorona x.com