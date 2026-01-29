L' Agcom avvia le verifiche su Falsissimo il canale di Corona Cosa sta accadendo

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di controllare il canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Il canale, con un milione di iscritti, continua a pubblicare video e attirare molti utenti. Ora, si stanno verificando eventuali violazioni delle regole, mentre Corona resta sotto i riflettori.

Il canale YouTube di Fabrizio Corona conta - nel momento in cui si scrive - un milione di iscritti. Non poco. E ora potrebbe accadere che venga chiuso. L'ipotesi è plausibile, ma rimane un'ipotesi. Il motivo? L'Agcom (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha avviato delle verifiche e si.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Corona YouTube Falsissimo a rischio chiusura: ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona Agcom ha avviato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Agcom, verifiche sul canale Web "Falsissimo" L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta controllando il canale online “Falsissimo” dopo alcune segnalazioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. CHIUDERANNO FALSISSIMO! FABRIZIO CORONA,DENUNCIATO!! Ultime notizie su Corona YouTube Argomenti discussi: Bagarinaggio per i biglietti delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Agcom avvia due procedimenti; Canale web Falsissimo, caso Garlasco e femminicidi in TV: l’AGCOM avvia verifiche.; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Agcom avvia procedimenti per la rivendita dei biglietti; Milano-Cortina 2026, il bagarinaggio digitale risveglia l'AGCOM: l'Autorità avvia due procedimenti. Agcom avvia un’istruttoria sul canale web FalsissimoL'Autorità accende i fari su Falsissimo e sulla tv: rispetto della dignità umana nei casi di Garlasco e dei recenti femminicidi Il confine tra ... novella2000.it Agcom avvia verifiche su 'Falsissimo' per le puntate su Garlasco e femminicidiCon riferimento alle recenti puntate del canale web ‘Falsissimo’, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell’Au ... msn.com Agcom avvia verifiche su 'Falsissimo' per le puntate su Garlasco e femminicidi primaonline.it/2026/01/29/463… x.com NEWS - Milano-Cortina 2026, il bagarinaggio digitale risveglia l'AGCOM: l'Autorità avvia due procedimenti facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.