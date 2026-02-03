Fabrizio Corona bloccati gli account social Violate le policy delle piattaforme

Fabrizio Corona non può più usare i social. I suoi profili su Instagram e altre piattaforme sono stati bloccati, perché le piattaforme hanno ritenuto che abbia violato le loro policy. Corona si è visto impedire l’accesso e la pubblicazione, senza alcun preavviso. La situazione si sapeva da qualche ora, ma ora è ufficiale: i suoi account sono stati sospesi.

Fabrizio Corona sparisce dai social. I suoi account su Instagram e su altre piattaforme digitali sono stati bloccati. Anche Falsissimo non è più presente sui social e su Youtube sono presenti solo i contenuti a pagamento. Da quanto trapela, le singole piattaforme hanno agito ad una ad una e liberamente, come misura di autotutela, anche se dopo l'istanza del team legale di Mediaset. I contenuti diffusi da Corona, avrebbero violato infatti le loro policy in materia di diffamazione, tutela del diritto d'autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Gli avvocati di Corona, Ivano Chiesa e Cristina Morrone, hanno dichiarato al Giornale: "Complimenti per la censura vergognosa degna di un Paese dittatoriale."

