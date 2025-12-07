F1 George Russell | Gara difficile ma siamo soddisfatti del secondo posto nel campionato costruttori

Oasport.it | 7 dic 2025

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento dell’appassionante Mondiale F1. L’olandese ha conquistato l’ottavo successo della stagione, il quarto negli Emirati Arabi. Il quattro volte campione del mondo non è però riuscito, nonostante la vittoria, ad ipotecare il sogno del quinto titolo consecutivo. Lando Norris ha infatti chiuso la gara al terzo posto (+16.572), conquistando il primo Mondiale alla settima stagione in F1. Per il britannico sono solo due i punti di vantaggio a fine stagione. La McLaren torna sul tetto del mondo a 17 anni dall’ultima volta (Lewis Hamilton). 🔗 Leggi su Oasport.it

