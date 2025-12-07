F1 George Russell | Gara difficile ma siamo soddisfatti del secondo posto nel campionato costruttori
Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento dell’appassionante Mondiale F1. L’olandese ha conquistato l’ottavo successo della stagione, il quarto negli Emirati Arabi. Il quattro volte campione del mondo non è però riuscito, nonostante la vittoria, ad ipotecare il sogno del quinto titolo consecutivo. Lando Norris ha infatti chiuso la gara al terzo posto (+16.572), conquistando il primo Mondiale alla settima stagione in F1. Per il britannico sono solo due i punti di vantaggio a fine stagione. La McLaren torna sul tetto del mondo a 17 anni dall’ultima volta (Lewis Hamilton). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
George Russell precede Verstappen in una FP3 del GP di Las Vegas complicata. Ferrari e McLaren indecifrabili
George Russell precede Verstappen in una FP3 del GP di Las Vegas indecifrabile. Ferrari e McLaren indecifrabili
George Russell non sta bene e il paddock F1 ora trema: 4 piloti hanno viaggiato con lui a Baku
Alla partenza Max Verstappen chiude letteralmente la porta a Lando Norris. Lo stesso Lando in Curva 9 viene passato all’esterno da Oscar Piastri, quest’ultimo con una mescola di svantaggio. George Russell viene superato allo start da Leclerc e Alonso, con - facebook.com Vai su Facebook
Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Secondo il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren davanti alla Mercedes di George Russell. Quarta l'altra McLaren di Oscar Piastri e sesta la Ferrari di Charles Leclerc di Vai su X
F1. GP Abu Dhabi, Russell ammette: "Gara terribile ma Mercedes è seconda. Sorpreso da Ferrari veloce in momenti casuali" - Nonostante il passo difficile, la Mercedes conquista la seconda posizione nel campionato costruttori. Si legge su msn.com
Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2025: vittoria inutile per Verstappen, a Norris basta il podio - Passa agli archivi la gara del GP di Abu Dhabi, 24° ed ultimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Emirati Arabi Uniti si è deciso il vincitore ... oasport.it scrive
F1 GP Abu Dhabi 2025, Yas Marina: la cronaca della Gara - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 13. Si legge su formulapassion.it