F1 George Russell | Non mi aspettavo questo ritmo la pista è davvero veloce

Si sono da poco concluse le Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine della terza sessione, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla McLaren di Oscar Piastri. L’australiano si aggiudica la partenza al palo della gara corta di domani con il crono di 1:20.055. Il weekend del Qatar potrebbe rappresentare la rinascita di Piastri, ancora pienamente in lotta per il titolo. Seconda posizione per la Mercedes di George Russell, che si piazza a soli 32 millesimi dalla vetta. Completa la top 3 l’altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Non mi aspettavo questo ritmo, la pista è davvero veloce”

Approfondisci con queste news

Appena terminate le prime ed uniche prove libere di questo venerdì in Qatar, Tanti long run e "tanto odore di legno" secondo George Russell. I nostri risultati: ottavo e dodicesimo tempo. Alle ore 18:30, qualifica sprint. Forza Ferrari Sempre #tuttipazzixler - facebook.com Vai su Facebook

Classifica finale del Gran Premio di Las Vegas dopo la squalifica di entrambe le McLaren. Terzo podio stagionale per Kimi Antonelli che unitamente alla piazza d’onore di George Russell blinda il secondo posto nei costruttori per la stella a tre punte. Ferrari im Vai su X

F1, George Russell: “Non mi aspettavo questo ritmo, la pista è davvero veloce” - Si sono da poco concluse le Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. oasport.it scrive

F1, George Russell: “Antonelli sta facendo un lavoro incredibile, sarà una gara interessante” - Scalda i motori George Russell, pronto a vivere un'altra settimana da protagonista in occasione del GP del Qatar, ... Lo riporta oasport.it

F1 | Lusail, QS: Piastri in pole davanti a Russell con Norris 3° e Verstappen 6° - Il pilota della McLaren torna al top proprio sul più bello e tra lui e la MCL39 gemella del leader iridato si infila a sorpresa il pilota della Mercedes. Si legge su msn.com