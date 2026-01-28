Expo Tecnocom a Umbriafiere Ecco la fiera del settore Horeca

La fiera Expo Tecnocom arriva a Umbriafiere dall’8 all’11 febbraio. È dedicata ai pubblici esercizi, all’ospitalità e all’arte bianca, cioè alla produzione artigianale di prodotti da forno. La manifestazione si propone di riunire operatori e appassionati del settore, offrendo un’occasione di confronto e di scoperta di nuove tendenze.

Presentata Expo Tecnocom 2026 dedicata ai pubblici esercizi, all’ ospitalità e all’ arte bianca (la produzione artigianale di prodotti da forno): si svolgerà dall’8 all’11 febbraio a Umbriafiere. Sono intervenuti Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria che organizza l’iniziativa, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e il presidente di Umbriafiere Antonio Forini, che hanno sottolineato il valore strategico della manifestazione per il tessuto economico locale e per l’intero comparto della ristorazione e dell’ accoglienza. Vedrà la partecipazione di oltre 100 espositori distribuiti su 4 padiglioni, confermando la fiera come una delle principali piattaforme di incontro tra domanda e offerta per il settore Horeca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Expo Tecnocom a Umbriafiere. Ecco la fiera del settore “Horeca“ Approfondimenti su Expo Tecnocom Umbriafiere Aperta la Fiera di Codogno. Expò da tutto esaurito. Ma il settore fa i conti con il calo delle stalle Sono 56 aziende ad Artigiano in Fiera, la più frequentata fiera del settore in Italia [FOTO] Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Expo Tecnocom Umbriafiere Argomenti discussi: Expo Tecnocom a Umbriafiere. Ecco la fiera del settore Horeca; Expo Tecnocom, l'Umbriafiere è pronto ad ospitare ancora l'evento di riferimento per il settore Horeca; Expo Tecnocom: a Umbriafiere torna la grande fiera B2B dedicata al settore Ho.re.ca; Expo Tecnocom: a Umbriafiere torna la grande fiera B2B dedicata al settore Ho.re.ca. Expo Tecnocom, l’Umbriafiere è pronto ad ospitare ancora l’evento di riferimento per il settore HorecaSi è tenuta martedì 27 gennaio presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra, la conferenza stampa di presentazione di Expo Tecnocom 2026, la grande manifestazione biennale dedicata ai pubbl ... umbria24.it Tecnocom guida il ritorno della grande fiera #Horeca 2026 #artebianca #BASTIAUMBRA #catering #Convegni #CookingShow #EptaConfcommercio #ExpoTecnocom #hotellerie #IMPRESE #innovazione #ristorazione #tecnologieprofessionali #Umbriafiere # - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.