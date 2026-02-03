Ex Ogr Parma e Petitti Pd | A rischio 170 posti di lavoro Servono risposte chiare per gli addetti
La vertenza delle ex Ogr di Parma si fa sempre più calda. I sindacati e i lavoratori temono di perdere 170 posti di lavoro e chiedono risposte chiare alle istituzioni. La situazione resta critica, e ora si aspetta un intervento deciso per tutelare gli operai coinvolti.
“L’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Rimini è un presidio industriale e occupazionale strategico per la provincia e per tutta l’Emilia-Romagna. A rischio oggi non c’è solo uno stabilimento storico, ma il futuro di quasi 170 lavoratori altamente specializzati”. Così le consigliere.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Crisi Aeffe, Parma e Petitti (Pd): "Usare tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori, serve un tavolo di crisi"
La crisi di Aeffe a San Giovanni in Marignano richiede un intervento tempestivo.
