Ex Ogr Parma e Petitti Pd | A rischio 170 posti di lavoro Servono risposte chiare per gli addetti

La vertenza delle ex Ogr di Parma si fa sempre più calda. I sindacati e i lavoratori temono di perdere 170 posti di lavoro e chiedono risposte chiare alle istituzioni. La situazione resta critica, e ora si aspetta un intervento deciso per tutelare gli operai coinvolti.

