Fossacesia Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l' estate 2026 | Servono risposte chiare e atti concreti

Il gruppo Impegno Comune di Fossacesia invita l’amministrazione a pianificare con anticipo l’estate 2026, chiedendo trasparenza e progetti concreti. In un momento di cambiamenti, si sottolinea l’importanza di uscire dall’improvvisazione e di condividere strategie e iniziative in modo chiaro, per garantire un percorso partecipato e ben strutturato che risponda alle esigenze della comunità.

