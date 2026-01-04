Fossacesia Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l' estate 2026 | Servono risposte chiare e atti concreti
Il gruppo Impegno Comune di Fossacesia invita l’amministrazione a pianificare con anticipo l’estate 2026, chiedendo trasparenza e progetti concreti. In un momento di cambiamenti, si sottolinea l’importanza di uscire dall’improvvisazione e di condividere strategie e iniziative in modo chiaro, per garantire un percorso partecipato e ben strutturato che risponda alle esigenze della comunità.
Il gruppo consiliare di minoranza Impegno Comune chiede all’amministrazione comunale di Fossacesia di “uscire definitivamente dalla logica dell’improvvisazione” e di rendere pubblici sin da ora i progetti e le strategie per la stagione estiva 2026, auspicando un percorso di condivisione reale con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Passerella a Rigutino, Pd: “Alle porte del 2026, non servono più promesse, ma atti concreti”
Leggi anche: Ostanel, PFAS: «Non bastano più rassicurazioni generiche, servono atti concreti e tempi certi»
Fossacesia, Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l'estate 2026: "Servono risposte chiare e atti concreti" - Il gruppo consiliare di minoranza chiede all’amministrazione comunale di “uscire definitivamente dalla logica dell’improvvisazione” e di rendere pubblici sin da ora i progetti e le strategie per la st ... chietitoday.it
Fossacesia potenzia la videosorveglianza: avviata la procedura per nuove telecamere ambientali e sistemi di lettura targhe - 000 euro, finanziati interamente con fondi del bilancio comunale; l'obiettivo è garantire un ulteriore livello di prevenzione e controllo, in particolare in ... chietitoday.it
https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fossacesia-potenzia-la-videosorveglianza.html - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.