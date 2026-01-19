Jonathan Kashanian sul caso Signorini | Usato da Corona come capro espiatorio Entrai al GF in modo pulito

Jonathan Kashanian commenta il caso Signorini, evidenziando come sia stato utilizzato da Corona come capro espiatorio. Kashanian sottolinea di essere entrato al Grande Fratello in modo trasparente e pulito. La vicenda, che vede Signorini indagato per estorsione e molestie sessuali su denuncia di Medugno, continua a suscitare attenzione e approfondimenti sulla trasparenza e correttezza delle dinamiche televisive.

Jonathan Kashanian rompe il silenzio sul caso Signorini, indagato per estorsione e molestie sessuali dopo la denuncia di Medugno. L'ex del GF spezza una lancia a favore del conduttore: "Non accetto che venga fatto passare per carnefice". E sulla sua esperienza nel reality: "Ho provato sulla mia pelle la trasparenza delle selezioni".🔗 Leggi su Fanpage.it Fabrizio Corona sul rapporto con Signorini: “Collaboravamo per interessi. Entrai nel suo sistema per distruggerlo”

Fabrizio Corona, ospite a Lo Stato delle Cose su Rai3, ha commentato il suo rapporto con Signorini, affermando di aver collaborato con lui per interessi comuni e di aver deciso di entrare nel suo sistema per smascherarlo. Corona ha spiegato che la sua scelta di far emergere il caso Signorini non è motivata da vendetta, ma da ragioni legate alla volontà di rivelare certe dinamiche. GF, ex concorrente rivela: "Entrai attraverso Corona. C'era lui insieme a Signorini"

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha recentemente rivelato di essere entrato nel reality grazie a Corona, ricordando la presenza di Signorini e dello stesso Corona alla sua prima partecipazione. La prima puntata della settima edizione del GF Vip è andata in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5, segnando un nuovo capitolo nel programma. Questa testimonianza offre uno sguardo inedito sui retroscena della trasmissione.

«Se mi chiede qual è la favola, vorrei innamorarmi di una persona e crescere nostro figlio insieme. » Jonathan Kashanian ha raccontato così al Corriere della Sera il suo desiderio di costruire una famiglia, ricordando il periodo in cui stava con Bianca Atzei. Tr - facebook.com facebook

Jonathan Kashanian, i miei primi 45 anni: «Il GF Entrai in modo pulito. Sogno un figlio, lo avrei fatto con Bianca Atzei» x.com

