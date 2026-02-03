Ex-general quits Italy’s League party posing problem for Meloni

Vannacci shot to prominence two years ago, promoting what he said were traditional Italian values, while disparaging LGBTQ people, migrants, minorities and feminists. "No boxer wins a fight by throwing moderate hooks," Vannacci said on X, promising to lead an uncompromising right-wing party. Pollsters predict he could win up to 2% of the vote, not enough to enter parliament, but possibly a decisive drain on support for Meloni and her coalition allies. "On paper the centre-left and centre-right camps are quite close together, so taking even two percentage points away from the right could be very relevant," said Lorenzo Pregliasco, who founded the YouTrend polling firm.

