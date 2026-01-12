Giuseppe Celiberti nominato Ceo e general manager di Ibsa Italy

Giuseppe Celiberti è stato nominato Ceo e general manager di Ibsa Italy, la filiale italiana del gruppo farmaceutico svizzero. Con una consolidata esperienza nel settore, guiderà l’azienda nel suo percorso di crescita e innovazione. La sua nomina segna un passo importante per rafforzare la presenza di Ibsa nel mercato italiano e migliorare l’offerta di soluzioni farmaceutiche.

È Giuseppe Celiberti il nuovo Ceo & general manager di Ibsa Italy, principale filiale del gruppo farmaceutico svizzero. Celiberti è laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha iniziato il proprio percorso professionale come chimico farmaceutico presso il Centro ricerche di GlaxoSmithKline, per poi maturare una significativa esperienza in ambito marketing & sales e direzionale. Prima di entrare in Ibsa Italy nel 2018, ha lavorato in Chiesi Farmaceutici, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di responsabile marketing di diverse aree terapeutiche e successivamente quello di general manager di Novadynamics Healthcare, divisione consumer del Gruppo Chiesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

