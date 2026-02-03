ex concorrenti di passaparola raccontano il lato meno noto di gerry scotti tra ironia e tensioni in studio

Ex concorrenti di Passaparola hanno raccontato un lato poco conosciuto di Gerry Scotti. Parla di momenti di tensione e di qualche battuta ironica, lontano dagli schermi. Quello che emerge è un’immagine più reale e meno patinata del conduttore, che spesso viene visto solo in tv. I racconti svelano dettagli che fanno riflettere e cambiano l’idea che molti avevano di lui.

Gerry Scotti, il volto noto di programmi come *Passaparola* e *Paperissima*, si è trovato al centro di un dibattito acceso dopo le rivelazioni contenute nell’inchiesta *Il Prezzo del successo*, condotta da Fabrizio Corona. Le accuse, che lo vedevano coinvolto in un presunto sistema di favoritismi e pressioni sulle giovani donne del suo staff, hanno generato un’ondata di reazioni. Il conduttore ha replicato immediatamente, smentendo le voci con un’intervista al * della Sera*, dove ha dichiarato di essere “sopravvalutato” e ha espresso rammarico per le ex collaboratrici, definite vittime di fake news. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì sera, Gerry Scotti non è salito sul palco per la finale di *Tali e Quali*, lasciando il pubblico senza la sua presenza abituale.

Giulia Montanarini si sfoga su Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250

