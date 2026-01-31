Giulia Montanarini si sfoga su Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona. L’ex letterina risponde alle rivelazioni sull’epoca di Passaparola, facendo chiaramente sapere la sua versione dei fatti.

Giulia Montanarini si sfoga su Instagram dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Gerry Scotti e gli anni alla conduzione del programma Passaparola. L’ex tronista ed ex letterina ha deciso di dire la sua, spiegando cosa accadde in quel periodo e quali erano i rapporti con il conduttore. Le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti. Ma andiamo con ordine. Tutto è partito dall’ultima puntata di Falsissimo dove Fabrizio Corona ha parlato non solo di Maria De Filippi, dei segreti di Mediaset e dei motivi della lontananza di Belen Rodriguez dalla tv. L’ex re dei paparazzi ha puntato il dito contro Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti e le accuse di Corona su Passaparola, parla l’ex letterina Giulia Montanarini

Giulia Montanarini smentisce le voci che la vogliono coinvolta in avances da parte di Gerry Scotti.

Dopo settimane di silenzio, Gerry Scotti rompe gli indugi e decide di parlare.

