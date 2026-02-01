Gerry Scotti assente alla finale di Tali e Quali | il pubblico si divide tra sorpresa e apprezzamento per i concorrenti

Venerdì sera, Gerry Scotti non è salito sul palco per la finale di *Tali e Quali*, lasciando il pubblico senza la sua presenza abituale. La decisione ha sorpreso molti, anche se alcuni hanno applaudito i concorrenti che sono riusciti comunque a regalare uno spettacolo interessante. È la prima volta in anni che il conduttore manca, creando un vuoto che si è fatto sentire tra gli spettatori.

Venerdì 30 gennaio, la tv italiana ha registrato un momento di svolta inaspettato: Gerry Scotti, per la prima volta in anni, non ha presieduto la finale di *Tali e Quali* su Rai 1. L'assenza del conduttore, noto per la sua costante presenza negli appuntamenti di punta della rete, ha sorpreso il pubblico e acceso un dibattito immediato sui social. La scelta di non farlo partecipare alla serata finale, che ha visto Nicola Savino alla guida del programma, è stata motivata da un cambio di programmazione strategico da parte di Canale 5. La rete ha deciso di spostare in prima serata la fiction *Colpa dei sensi*, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, per dare spazio a un evento narrativo di forte impatto emotivo.

Venerdì 30 gennaio, la serata televisiva si è fatta più movimentata del solito.

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 la finale di Tali e Quali 2026.

