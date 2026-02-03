Europei di ciclismo su pista Italia a quota due medaglie | giornata intensa tra sprint omnium e inseguimenti

L’Italia conquista due medaglie nella prima giornata degli Europei di ciclismo su pista. La squadra maschile di velocità a squadre conquista il bronzo, mentre le donne ottengono il terzo posto nell’inseguimento a squadre. Tante prove si sono svolte tra qualificazioni e finali, con gli azzurri che si fanno trovare pronti in diverse discipline, tra sprint, omnium e inseguimenti.

Bronzo nella velocità a squadre maschile e nell’inseguimento a squadre femminile, tante prove azzurre nella giornata tra qualificazioni e finali. L’Italia ha chiuso fin qui il proprio bilancio agli Europei di ciclismo su pista con due medaglie di bronzo: una nella velocità a squadre maschile e una nell’inseguimento a squadre femminile. Un bottino che certifica la competitività del movimento azzurro, impegnato in una giornata ricchissima di appuntamenti tra batterie, qualificazioni e finali. La giornata si è aperta con le batterie dello scratch maschile, gara nella quale l’Italia ha schierato Francesco Lamon.🔗 Leggi su Sportface.it

Oggi gli Europei di ciclismo su pista entrano nel vivo con la terza giornata.

