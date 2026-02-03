Europei di ciclismo su pista Favero è bronzo nell’inseguimento individuale

A Konya, Favero conquista il bronzo nell’inseguimento individuale, portando a casa la terza medaglia per l’Italia. Il giovane talento del 2005 ha fatto una gara emozionante, rimontando e superando Bostock negli ultimi metri. È un risultato che dimostra il valore di una squadra che punta in alto e che ha ancora molto da dire sui campi internazionali.

A Konya il classe 2005 firma una prova maiuscola: rimonta, supera Bostock e regala all'Italia la terza medaglia continentale Arriva la terza medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista di Konya, ed è ancora una volta un segnale forte in chiave presente e futura. Renato Favero conquista il bronzo nell'inseguimento individuale, imponendosi nella finale per il terzo posto con una prova autoritaria, fatta di coraggio, potenza e personalità.

