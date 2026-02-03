Le partite tra Grecia e Ungheria e tra Olanda e Italia stanno attirando l’attenzione di tutti. Sono due sfide decisive che decideranno chi arriverà in finale. Le quattro nazionali si preparano a scendere in campo con tutto in gioco, e il match promette spettacolo. La tensione cresce, e il pubblico aspetta con trepidazione il risultato.

Quattro grandi del panorama internazionale per due sfide al cardiopalma che decideranno le formazioni ammesse al gran ballo finale. Gli Europei di pallanuoto femminile tornano in acqua a Funchal per le semifinali della zona medaglie: nel match delle 18:15 la Grecia sfida l’Ungheria, mentre nel secondo incontro, fischio d’inizio previsto alle 20:15, l’Italia affronta l’Olanda. L’aspetto mentale, al di là di tutti i legittimi discorsi legati ai valori tecnici, assumerà un valore rilevante in considerazione del fatto che si tratta di partite secche in cui spesso non vince la più forte, ma la squadra capace di sbagliare di meno e di interpretare con maggiore lucidità i momenti chiave della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei 2026, c’è in ballo la finale: Grecia-Ungheria e Olanda-Italia promettono spettacolo

Approfondimenti su Europei 2026

Ecco dove seguire in TV e streaming le semifinali degli Europei di pallanuoto 2026, in programma a Belgrado.

Questa mattina a Funchal, in Portogallo, si sono concluse le partite della seconda fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Europei 2026

Argomenti discussi: Germania - Croazia e Danimarca - Islanda per gli EHF EURO 2026: semifinali e finale in diretta su Sky e PallamanoTV; Futsal EURO 2026, è l’ora dei quarti di finale: a Lubiana c’è Italia-Spagna; Giornata europea della privacy 2026: vent’anni dopo, c’è davvero qualcosa da celebrare?; EURO 2026: Armenia-Croazia, Francia-Ucraina, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio. I quarti di finale sono serviti.

Pallanuoto Femminile, c’è Italia-Serbia: orario, dove vederla in diretta e streaming, Europei Funchal 2026Gli Europei di pallanuoto femminile entrano nel vivo con Italia-Serbia: dove vederla in diretta tv su Rai Sport HD e streaming, orario e situazione del girone C. msn.com

Le città europee poco conosciute da visitare nel 2026: in classifica c’è anche un’italianaSiete alla ricerca di una meta turistica quasi sconosciuta, ben lontana dalle dinamiche di overtourism? Ecco la classifica delle città tranquille e autentiche ... fanpage.it

OA Sport. . L’Italia chiude gli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 al quarto posto. Nella finale per il terzo posto, il Settebello viene superato nettamente dalla Grecia 12-5, mentre il titolo continentale va alla Serbia, che si impone 10-7 sull’Ungheria nella fina - facebook.com facebook

M-O-N-U-M-E-N-T-A-L-I Grecia, Ungheria, Serbia e… ITALIAAAAAAAAA! Sì, c’è anche il Settebello fra le migliori quattro squadre d’Europa! Gli azzurri superano la Croazia 13-10 e conquistano la semifinale della rassegna continentale! Delirio a Bel x.com