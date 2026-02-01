Pallanuoto femminile le semifinali degli Europei saranno Italia-Paesi Bassi e Grecia-Ungheria

Questa mattina a Funchal, in Portogallo, si sono concluse le partite della seconda fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile. Sono state ufficializzate le quattro squadre che martedì si sfideranno in semifinale: Italia contro Paesi Bassi e Grecia contro Ungheria. Le italiane sono riuscite a qualificarsi grazie a vittorie e buona forma, e ora si preparano a un incontro che potrebbe portarle in finale.

Si chiude la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: definite le semifinali di martedì 3 febbraio, che vedranno sfidarsi da una parte Italia e Paesi Bassi e dall'altra Grecia ed Ungheria. Nel Girone E tutto secondo pronostico, con due match che sulla carta avevano poco da dire data la gran disparità sul piano tecnico: l'Italia liquida la Francia per 24-5 e stacca il pass per le semifinali da seconda, mentre la Grecia fa davvero poca fatica per avere ragione della Croazia, regolata per 23-6. Nel Girone F l' Ungheria supera senza alcun patema Israele, sconfitto per 22-6, ma a decidere le gerarchie del raggruppamento è l'unico match interessante dal punto di vista tecnico, con Paesi Bassi e Spagna che pareggiano per 13-13 nei tempi regolamentari: neerlandesi prime, iberiche eliminate.

