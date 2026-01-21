Ecco dove seguire in TV e streaming le semifinali degli Europei di pallanuoto 2026, in programma a Belgrado. Dopo la fase a gironi, il tabellone delle eliminazioni dirette ha definito le sfide Italia-Serbia e Grecia-Ungheria. Di seguito gli orari, i canali e le modalità per seguire le partite, garantendo un’informazione chiara e precisa sull’evento.

Al termine della seconda fase a gironi, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2026 di pallanuoto, in corso di svolgimento a Belgrado. Le prime due classificate dei due raggruppamenti si sono meritate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale: venerdì 23 gennaio si disputeranno le due semifinali, l’Italia affronterà la Serbia e la Grecia incrocerà l’Ungheria. La nostra Nazionale è riuscita a battere la Croazia in un testa a testa da dentro o fuori, si è imposta per 13-10 e si è così meritata la sfida da urlo contro i Campioni Olimpici di Parigi 2024, che saranno sostenuti da un’autentica bolgia nell’impianto della loro capitale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Serbia e Grecia-Ungheria, Europei pallanuoto 2026: orari semifinali, tv, streaming

