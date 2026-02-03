La guerra torna a essere al centro dell’attenzione pubblica in Europa e in Italia. Della Vedova mette in evidenza come le vittime civili tornino a essere un tema caldo, in un momento in cui il conflitto mondiale sembra più vicino di quanto si pensasse. La discussione sulla guerra e le sue conseguenze coinvolge ora tutti, tra paura e preoccupazione.

Il tema delle vittime civili delle guerre è tornato a occupare un posto centrale nell’attenzione pubblica, in un momento di forte attualità. Così come ha evidenziato Benedetto Della Vedova, presidente dell’Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, in occasione dell’evento commemorativo della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), il problema delle vittime nei conflitti è ormai una drammatica realtà. L’evento, celebrato per la sua nona edizione, mira a ricordare le persone che hanno perso la vita o sofferto a causa di guerre, sia passate che attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Europa e Italia: la guerra come nuovo tema d’attualità, secondo Della Vedova**

La questione delle vittime civili delle guerre torna a essere al centro del dibattito in Italia.

