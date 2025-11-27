Natalità Mattarella | Tema vitale per l’Italia e per l’Europa
(Adnkronos) – La crisi demografica come sfida decisiva per il futuro dell’Italia e dell’Europa, ma anche come banco di prova della libertà, della coesione e della capacità di progettazione di un Paese. Questo il filo conduttore del lungo intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla quinta edizione degli Stati generali della natalità, oggi a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
