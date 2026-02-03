Società Della Vedova +Europa | Vittime di guerra tema di lacerante attualità
La questione delle vittime civili delle guerre torna a essere al centro del dibattito in Italia. Il rappresentante di +Europa, Della Vedova, sottolinea come, con l’inizio del 2026, questa tematica sia più che mai urgente e attuale, lasciando alle spalle un 2025 che sembra aver dimenticato il dramma di chi soffre sulle frontiere e nelle zone di conflitto.
Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Purtroppo mai come in questo inizio 2026 e con il 2025 lasciato alle spalle, il tema delle vittime civili delle guerre è di drammatica e lacerante attualità”. Lo spiega oggi Benedetto Della Vedova, Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). La giornata, giunta alla sua nona edizione, ha lo scopo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare sull'impatto umanitario che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La recente discussione sulla manovra evidenzia come le posizioni politiche siano cambiate nel tempo.
