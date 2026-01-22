Si cambia esce senza pagare e taglia le gomme ai carabinieri | arrestato grazie a un video

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Busto Arsizio dopo aver lasciato un bar senza pagare e aver danneggiato le gomme di una pattuglia dei Carabinieri, episodio immortalato da un video. La serata, caratterizzata da comportamenti imprevedibili, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, si è reso protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione nel centro della città.

Serata movimentata, anzi surreale, in pieno centro a Busto Arsizio. Protagonista un 28enne italiano, ubriaco fradicio, volto già ben noto alle forze dell’ordine, che ha deciso di regalare alla città una performance degna di un film comico se non fosse finita con le manette ai polsi. Il copione è andato in scena alla Coop di viale Duca d’Aosta. L’uomo entra, sceglie alcuni capi d’abbigliamento e, con un’eleganza tutta sua, li indossa direttamente in negozio. Alla cassa? Dettagli. Quando l’addetto alla sicurezza prova a fermarlo, scatta l’aggressione. A quel punto il semplice furto diventa rapina impropria, ma per il protagonista della serata è solo l’inizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si cambia, esce senza pagare e taglia le gomme ai carabinieri: arrestato grazie a un video Ruba i vestiti alla Coop e prima di scappare taglia le gomme all’auto dei carabinieri per impedirgli di seguirloUn uomo di Busto Arsizio ha rubato vestiti alla Coop, ha aggredito una guardia e ha poi tagliato gli pneumatici di un’auto dei carabinieri nel tentativo di impedirne il inseguimento. Leggi anche: Multe in Italia, cambia tutto! Si possono pagare così, senza rate e senza interessi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Si cambia, esce senza pagare e taglia le gomme ai carabinieri: arrestato grazie a un video; Vivimilano si rinnova: l'inserto sulla vita della città cambia passo. E adesso esce tre giorni alla settimana; Nuovo Isee senza prima casa: come cambia l’accesso a cinque prestazioni sociali nel 2026; Nuove regole ZTL a Lucca: cosa cambia davvero per chi entra nel centro storico. Colpo di scena all’Australian Open 2026 Joao Fonseca esce subito di scena, battuto da Eliot Spizzirri in quattro set. Una sconfitta che cambia il tabellone e spalanca la strada a Jannik Sinner. Leggi l’articolo completo x.com Colpo di scena all’Australian Open 2026 Joao Fonseca esce subito di scena, battuto da Eliot Spizzirri in quattro set. Una sconfitta che cambia il tabellone e spalanca la strada a Jannik Sinner. Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.