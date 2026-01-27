Difesa della costa firmata la convenzione tra Regione Lazio e Università Roma Tre

La Regione Lazio e l’Università Roma Tre hanno firmato una convenzione per aggiornare le analisi di supporto al Piano di Difesa Integrata delle Coste, con l’obiettivo di migliorare la tutela del litorale regionale attraverso uno studio specialistico e approfondito.

Roma, 27 gennaio 2026 – La Regione Lazio, Direzione Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell’Università degli Studi Roma Tre hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di uno studio specialistico sul tema: “ Aggiornamento delle analisi di supporto al Piano di Difesa Integrata delle Coste del Lazio”. L’accordo di Cooperazione Istituzionale rientra nell’ambito delle competenze della Regione Lazio in materia di gestione integrata della costa laziale che necessita, come supporto alle azioni di tutela, mitigazione e adattamento, di un apparato conoscitivo evoluto e aggiornato che evidenzi le dinamiche dell’erosione marina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

