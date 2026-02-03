Era sonnambulo Si alza di notte poi l’orrore | morte atroce a soli 13 anni

Una notte terribile a Milano. Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto da una finestra. La polizia indaga, ma ancora non ci sono spiegazioni chiare su come sia successo. La famiglia è sotto shock, e la comunità si chiede cosa possa aver portato a questa tragedia improvvisa. La scena della tragedia è stata sequestrata, e gli inquirenti stanno ascoltando amici e vicini per ricostruire gli ultimi momenti prima della caduta.

Una tragedia che lascia senza parole ha colpito Milano nella notte tra venerdì e sabato, dove un ragazzo di 13 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da una finestra. Il dramma si è consumato in un appartamento all'ottavo piano situato in via Pascarella, nel quartiere Quarto Oggiaro, alla periferia nord della città. Secondo quanto riferito dai familiari, e riportato da MilanoToday, il giovane soffriva di sonnambulismo, una condizione che lo portava talvolta ad alzarsi dal letto durante la notte senza rendersene conto. Proprio questo elemento sarebbe alla base della tragedia: il tredicenne potrebbe aver aperto la finestra mentre si trovava in stato di sonnambulismo, per poi cadere nel vuoto, senza avere la percezione del pericolo.

