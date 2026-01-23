Partorisce poi il calvario atroce per due anni Orrore in Italia medici indagati

Dopo il parto, una donna affronta un calvario durato due anni, segnato da complicazioni e dolore. L’episodio, avvenuto all’ospedale Mater Dei di Bari, ha sollevato preoccupazioni sulla qualità delle cure e ha portato all’indagine di medici coinvolti. Un caso che evidenzia le difficoltà e le sfide del sistema sanitario italiano in situazioni di emergenza e responsabilità.

Un'ombra densa si allunga sulle corsie dell'ospedale Mater Dei di Bari, dove un lieto evento si è trasformato in un incubo senza fine. La Procura del capoluogo pugliese ha deciso di fare luce su una vicenda drammatica che vede protagonista una giovane donna di 38 anni, residente nella provincia, la cui vita è rimasta sospesa in un limbo dal giorno più importante: quello del parto. Da ormai due anni, infatti, la paziente giace in uno stato di coma vegetativo irreversibile, una condizione sopraggiunta dopo una sequenza di tre interventi chirurgici eseguiti presso la struttura barese subito dopo la nascita del figlio.

