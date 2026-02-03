Enzo Iacchetti sul calo di ascolti di Striscia La Notizia | Era prevedibile

La seconda puntata di Striscia La Notizia ha fatto registrare un calo di ascolti rispetto alla prima. Enzo Iacchetti commenta che il calo era prevedibile, dopo un debutto che aveva attirato più spettatori. La trasmissione, trasmessa giovedì scorso, sembra aver perso parte del pubblico che aveva seguito il debutto.

Dopo un debutto convincente, la seconda puntata di Striscia La Notizia, andata in onda giovedì scorso sull’ammiraglia Mediaset, ha registrato un calo significativo di ascolti. Il programma di Antonio Ricci ha raccolto 1 milione e 807 mila spettatori con uno share del 12,3%, segnando una perdita di quasi un milione di telespettatori rispetto alla prima puntata e oltre 6 punti percentuali di share in meno. Oggi, Enzo Iacchetti ha rotto il silenzio sul tema in un’intervista a La Stampa, spiegando di non essere sorpreso: “Il calo era da mettere in conto.”. La nuova formula di Striscia e l’adattamento del pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

